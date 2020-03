Coronavirus, Conte: “Le misure funzionano, possibile proroga”. Fontana: “Troppa gente in giro” – DIRETTA

Il premier Conte ha spiegato che le misure prese dal Governo sul contenimento del coronavirus stanno funzionando, per questo si sta valutando una proroga dei tempi della restrizione, che ora ha scadenza il 3 aprile. Il premier Conte ha anche chiesto all’Europa di intervenire per evitare problemi con lo spread, dopo l’impennata di ieri, dovuta anche ai timori sulla misura economica del Governo da 25 miliardi.

Aumentano i casi di contagio da coronavirus, nella serata di ieri i nuovi dati della Protezione Civile hanno mostrato come i morti sono quasi 3mila.

17.30 – Gallera: “Abbiamo bisogno di personale”

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha spiegato che c’è bisogno di personale in Regione: “Abbiamo varie strade, ma le portiamo avanti solo quando la risposta diventa effettiva. Non lanciamo proposte che non possiamo portare a termine. Questo ci ha portato ieri a chiedere di differire l’attivazione dell’ospedale da campo, perché non c’era la certezza di avere il personale sanitario”.

13.30 – Fontana: “Troppa gente in giro”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha tenuto un punto stampa con un membro dello staff sanitario proveniente dalla Cina: “Ci ha detto subito che le persone in giro sono troppe, troppe sui mezzi pubblici, troppe in strada, troppe senza mascherina”, queste le parole riferite alla stampa.

Il membro dello staff cinese ha spiegato la situazione: “A Wuhan dopo un mese si è riusciti a curare le persone grazie ad un abbassamento dei casi. Ci sono troppe persone che si muovono e che usano i mezzi pubblici”.

12.00 – Bergamo: “Abbiamo bisogno di personale”

Da Bergamo arriva la richiesta di personale sanitario, che sarebbe necessario per la sostenibilità dell’emergenza. Mancano medici a Bergamo, dopo l’innalzamento di casi da coronavirus nelle ultime ore, con il video diventato virale dello spostamento delle bare con l’esercito.

11.45 – Aumento dei positivi in Umbria

C’è stato un aumento dei positivi in Umbria, come riportato dalle autorità sanitarie. Ci sono stati 84 casi in più rispetto alla giornata precedente, con un totale di quattro decessi finora da coronavirus.

11.30 – Fontana: “25 miliardi non bastano”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato che le misure del Governo, cioè quelle di immettere 25 miliardi in alcuni settori, non sono sufficenti per la Regione e la sopravvivenza delle imprese.

11.00 – Ue, Michel Barnier positivo

L’esponente dell’Unione Europea, nonché responsabile del processo Brexit, Michel Barnier è risultato positivo al coronavirus, come comunicato da fonti del suo staff.

10.00 – Primo morto a Mosca

Il primo morto a Mosca è stato comunicato dalle autorità russe, si tratta di una donna anziana con patologie pregresse. In Russia i casi da coronavirus sono molto limitati nei dati forniti alle agenzie, con un numero di contagi inferiore rispetto agli altri Paesi europei

09.30 – Primi due italiani positivi in Cina

Due persone italiane sono state trovate positive a Shanghai, dopo essere arrivate in territorio cinese l’11 marzo. Sono stati posti in quarantena per 14 giorni.

09.00 – Borse in positivo

Le Borse di oggi hanno aperto in positivo, dopo la misura della Bce, che ha iniettato 750 miliardi di euro in acquisto titoli, una mossa che è stata apprezzata dai mercati.