Coronavirus, positivo il principe Alberto di Monaco. In Cina zero contagi

Il principe Alberto II di Monaco è positivo al coronaviru. La notizia è stata resa nota dal principato di Monaco, che ha anche sottolineato come le condizioni sanitarie del principe al momento non siano gravi e non destano preoccupazione. Il principe di Monaco continuerà a lavorare dalla sua residenza, come è stato reso noto dal comunicato emesso. Il tampone era stato effettuato a inizio settimana, dopo che il ministro di Stato, Serge Telle, era stato contagiato dal Covid-19 e per questo si è ritenuto di fare il test anche al principe Alberto II.

Nel principato di Monaco le nuove normative prevedono il divieto di frequentare in maniera non essenziale i luoghi pubblici, con i famosi “Casinò” che sono stati chiusi.

La situazione in Cina

In Cina intanto si sono azzerati i contagi, come comunicato dalle autorità cinesi, che hanno spiegato di essere riusciti a ridurre a zero i contagi in tutta la Regione dell’Hubei.