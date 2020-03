Borse, forte rialzo per i titoli europei. Piazza Affari +2%

Le Borse europee hanno aperto in forte rialzo oggi 20 marzo, con Piazza Affari che è in positivo del 2%. Il Ftse Mib ha aperto a +2% per poi arrivare ad oltre il +3%. Positive anche le altre Borse, con Londra +4,29%, Francoforte +6,20%, Parigi +6,11%. Si mantiene il trend positivo della giornata di ieri, con un +2% condiviso in tutte le Borse europee, aiutate dalla misura della Bce, che ha deciso di mettere 750 miliardi sul Quantitative Easing fino alla fine del 2020. Anche le Borse americane ieri hanno chiuso positive, con il Dow Jones a +0,95%, dopo una giornata in rosso. La Banca di Tokyo oggi è chiusa.

Spread in calo

Anche lo spread Btp-Bund è in leggero calo rispetto alla chiusura di ieri, a 185 punti base, mentre ieri aveva chiuso intorno ai 200 punti base.