Coronavirus, azienda di Brescia vende mezzo milione di tamponi agli Usa

Un’azienda di Brescia ha venduto mezzo milione di tamponi agli Stati Uniti, facendo partire le polemiche per l’utilizzo degli stessi, che poteva essere, secondo alcuni, destinato all’Italia. Si tratta dei tamponi utilizzati per effettuare i test da coronavirus, che sono stati presi da un aereo militare americano, partito poi per Memphis.

La vendita è stata perfezionata nella giornata di mercoledì, con gli Stati Uniti che si sono premuniti di alte quantità di tamponi, dopo l’arrivo del coronavirus anche oltreoceano.

In Italia al momento si sono fatti circa 150mila tamponi, anche per gli elevati tempi di produzione degli stessi, che richiedono laboratori e diverse ore per avere un risultato. L’acquisto è stato confermato dagli Stati Uniti, con il portavoce del Pentagono, Jonathan Hoffman, che ha spiegato come si vuole iniziare ad effettuare i test.