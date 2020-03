Coronavirus, Cio: “Rinvio Olimpiadi non è in agenda”

Il Comitato Olimpico ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, ancora in attesa di una decisione sullo svolgimento della competizione. Il Governo giapponese vorrebbe portare avanti le Olimpiadi 2020, essendo riusciti, finora, a contenere i contagi da coronavirus e per questo legittimati a tenere gli eventi olimpici a luglio. Le Olimpiadi sono previste dal 24 luglio al 9 agosto e per ora non sono previsti rinvii, inoltre il Comitato Olimpico ha dichiarato che il rinvio non è una soluzione accettabile.

“Stiamo considerando diversi scenari – ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Cio – mancano 4 mesi all’inizio delle Olimpiadi e ci sono alcune federazioni che sono ottimiste, avendo schedulato i propri eventi ad aprile e maggio”. Questa la posizione ufficiale del Cio. Se ci dovesse essere un aumento dei contagi in Giappone si rischierebbe la cancellazione delle Olimpiadi, che non si potrebbero tenere il prossimo anno, come da regolamento.