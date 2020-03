Coronavirus, l’Italia chiede l’utilizzo del MES

L’Italia sarebbe pronta ad utilizzare il Fondo Salva-Stati, come anticipato dal premier Conte e come ribadito dal commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni. “La logica di Conte sul Mes è condivisibile”, ha detto l’ex presidente del Consiglio, oggi successore di Moscovici, ripetendo le parole di Conte, che al Financial Times aveva ipotizzato un utilizzo del Mes da parte italiana.

Secondo Gentiloni la crisi “riguarda tutti” e questo significa che occorre utilizzare gli strumenti comunitari. Si vorrebbe utilizzare il Mes per emettere “Eurobond” da poter utilizzare poi per gestire la crisi: “La struttura adatta per emettere Eurobond è il Mes”, ha dichiarato Paolo Gentiloni. Non è ancora chiara la posizione degli altri Paesi, soprattutto quelli del Nord Europa, da sempre contrari ad un debito unico europeo, che significherebbe rischi comuni per tutti. Il premier Conte aveva spiegato che il Mes doveva essere adattato alle esigenze, con l’emissione di un “Corona Bond” per finanziare la zona euro.