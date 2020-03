Coronavirus, Netflix e YouTube riducono la qualità dello streaming

Netflix e YouTube andranno a ridurre la qualità video in streaming, per fronteggiare al picco di utilizzo in seguito alla tanta gente collegata ai dispositivi multimediali che si ritrova a casa in questi giorni. YouTube ha deciso per l’abbassamento della qualità in alta definizione in Europa e Gran Bretagna, come annunciato nella giornata di oggi, mentre Netflix non garantirà la visione in 4K all’interno della sua piattaforma.

La decisione è stata presa in coordinazione con l’Unione Europea, per alleggerire il carico dei dati che circolano in rete e di conseguenza permettere a tutti di navigare. L’annuncio è stato dato dal commissario per il Digitale in Europa, Thierry Breton, che ha spiegato le due misure che sono state chieste a Google e Netflix.