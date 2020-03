Coronavirus, raddoppiano i casi negli Stati Uniti: 13mila positivi

Sono saliti i casi negli Stati Uniti per il coronavirus, che arrivano a 13mila dopo un inizio epidemia più lento rispetto agli altri Paesi. Le vittime salgono a 193, con l’impennata che non c’è ancora stata come negli altri Paesi europei, in primis Italia e Spagna. I dati sono stati forniti dalle autorità sanitarie federali, che monitorano la situazione del coronavirus.

Una delle situazioni peggiori è in California, con il governatore Gavin Newsom che ha chiesto a 40 milioni di cittadini di rimanere in casa, come sta avvenendo in Italia. “L’isolamento non è la mia scelta preferita, ma ora è necessario”, queste le parole del governatore della California.