Coronavirus, Fontana chiede nuove misure a Conte e Mattarella. Morto carabiniere a Bergamo – DIRETTA

Il governatore della Lombardia ha chiesto al premier Conte nuove misure restrittive per la Regione, dopo l’aumento dei casi specialmente in alcune province, come Brescia e Bergamo. I casi in Italia sono in generale aumento, con il numero dei decessi che è rimasto costante rispetto alla giornata precedente, ma comunque alto. Fontana chiede l’Esercito e misure straordinarie di chiusura: “Chiusura tutte attività, pubbliche e private, salvo quelle indifferibili”. Il governatore ha sentito il premier al telefono, facendogli la richiesta di inasprire le misure.

Conte ha assicurato l’arrivo di 300 medici da tutta Italia, nella zone colpite maggiormente da coronavirus. “Siamo di fianco alle comunità colpite”, ha detto il presidente del Consiglio, Conte.

17.30 – Lombardia: “381 nuovi morti, oltre 2mila positivi”

Sono 381 i nuovi morti di oggi in Lombardia, in un trend costante rispetto ai giorni passati. I nuovi casi positivi sono oltre 2mila.

17.00 – Fontana: “Richiesta militari accolta da Governo”

La richiesta dei controlli dei militari è stata accolta dal Governo e da Mattarella e per questo ci sarà anche l’Esercito sulle strade di Milano per effettuare i controlli.

16.30 – Da domani controlli a tutte le auto a Roma

Controlli a tutte le auto da domani a Roma, con dei posti di blocco che effettueranno i controlli a tutte le auto di passaggio in alcune zone di Roma.

14.15 – Muore cassiera a Brescia

Una cassiera è morta a Brescia, lavorava al Simply Market in città, che ora è stato chiuso per sanificazione. Aveva 48 anni ed aveva iniziato ad accusare i sintomi da coronavirus nelle ultime ore.

13.30 – Lockdown in Baviera

Predisposto il lockdown in Baviera dal governatore tedesco, che è il primo ad effettuare una misura simile in Germania. Possibile un seguito del resto del Paese nelle prossime ore su questa linea, dopo l’aumento dei contagi.

13.00 – Zaia: “Chiusura degli alimentari nei festivi”

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha predisposto nuove misure restrittive per la Regione, tra le quali anche la chiusura dei supermercati nei giorni festivi.

10.45 – Fontana: “Chiesto militari a Mattarella”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha sentito telefonicamente il capo dello Stato, Sergio Mattarella, per proporre l’utilizzo dell’esercito per aumentare i controlli sulle misure restrittive.

10.30 – Il Pil a -8% nel primo semestre 2020

Ref Ricerche ha dato un calo del Pil di otto punti percentuali nel primo semestre, in seguito delle misure restrittive prese dal Governo.

10.20 – Morto carabiniere a Bergamo

Un carabiniere di 47 anni è morto a Bergamo, una delle città che sono diventate zona rossa, con il video diventato virale nei giorni scorsi delle bare trasportate dai mezzi dell’esercito.

10.00 – Morto italiano in India

Un cittadino italiano di 68 anni, medico di Codogno in pensione, è morto in India, nell’ospedale di Jaipur. Nei giorni scorsi era stato dichiarato negativo dalle autorità sanitarie indiane.