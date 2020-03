Germania, lockdown in Baviera, verso chiusura totale

Sono arrivate le prime misure di contenimento anche in Germania, uno dei Paesi europei meno colpiti finora dall’emergenza coronavirus. Il governatore della Regione ha affermato che non tutti i cittadini hanno capito la gravità della situazione e per questo ha deciso di chiudere tutte le attività, come accaduto già in Italia.

È possibile che nelle prossime ore queste misure siano prese anche nel resto della Germania, per evitare l’aumento dei contagi da coronavirus. Sono state prese come esempio la Francia e l’Italia dal governatore della Baviera, spiegando che si cerca di evitare situazioni simili in territorio tedesco. Le infezioni stanno aumentando in maniera esponenziale anche in Germania nelle ultime ore, nonostante il numero di morti sia molto più basso di Francia, Spagna ed Italia.