Roma, controlli su tutte le auto in circolazione da domani

Da domani ci saranno controlli e posti di blocco in tutte le strade di Roma, come da direttiva della polizia municipale, che controllerà che le auto in circolazione stiano andando a lavoro od a fare la spesa. La decisione è stata presa con il Comune di Roma, che da alcuni giorni vede impegnata in prima linea la sindaca Virginia Raggi, che è andata in diversi parchi a controllare le segnalazioni dei cittadini, per la gente in strada.

Ogni veicolo in circolazione a Roma sarà sottoposto a controllo sugli spostamenti. Questa la nuova normativa che sarà in vigore da domani e si prevedono le code per i posti di blocco, con la polizia municipale che invita a rispettare le file: “Devono interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione”.

Non saranno sequestrati i veicoli, ma si andrà incontro ad una sanzione economica, come previsto dal decreto. “Ci saranno maggiori pattuglie soprattutto nelle strade verso il mare, per evitare lunghi spostamenti”, queste le parole della polizia municipale.