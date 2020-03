Aosta, mancano i camici: si utilizzano le buste di plastica

Un grave episodio di mancanza di materiale sanitario è stato denunciato in Valle d’Aosta, all’ospedale Parini del capoluogo, predisposto per il coronavirus, dove non ci sarebbero più camici. I medici stanno quindi utilizzando i sacchi di plastica, che di solito si utilizzano per i rifiuti, al posto dei camici idrorepellenti, che non sono al momento disponibili.

La richiesta della Regione è stata inoltrata alla Protezione Civile, che sta lavorando per risolvere questo problema di distribuzione del materiale sanitario. In Italia sono in aumento i casi da coronavirus, con i decessi che hanno superato le 4mila unità.

La denuncia è arrivata da Pier Eugenio Nebiolo, direttore sanitario dell’Usl: “Se qualcuno li può produrre, noi siamo interessati a comprarli, per proteggere i nostri operatori sanitari. Bisogna proteggere i medici, altrimenti poi è difficile curare i malati”, queste le parole che hanno fatto discutere.

Valle d’Aosta peggio della Lombardia

In percentuale alla popolazione il numero di contagiati in Valle d’Aosta ha superato quello della Lombardia, difatti sono 258 i totali positivi in Regione, pari al 2 per mille della popolazione, contro l’1,5 della Lombardia.