Coronavirus, al via sbarco Costa Luminosa a Savona

È stato consentito lo sbarco della Costa Luminosa a Savona, dopo alcuni giorni di attesa a causa delle norme per arginare l’emergenza da coronavirus. Sono 84 le persone positive a bordo e questo complica le operazioni di sbarco. I problemi possono riguardare le infezioni del personale sanitario e civile che si deve occupare dello sbarco, infezioni che poi potrebbero portare nuovi casi da coronavirus fuori dal porto. Lo sbarco sarà gestito in condizioni di sicurezza, per evitare la diffusione del contagio dei passeggeri all’esterno e sarà disposta la quarantena. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha coordinato le operazioni e dato l’ok per lo sbarco a Savona.

Il caso Diamond Princess

In Giappone c’è stato un caso analogo, quello della Diamond Princess, tenuta per diverse settimane al molo senza consentire lo sbarco. Una decisione che è stata criticata, per via dell’aumento dei contagi in un luogo chiuso, ma che alla fine si è rivelata vincente, visto che il Giappone è uno dei pochi Paesi sviluppati ad essere al momento indenne dal contagio da coronavirus.