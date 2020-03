Coronavirus, Bergamo: nuovo uso dei mezzi militari per lo spostamento delle bare

Sono di nuovo in utilizzo i mezzi militari per lo spostamento delle bare a Bergamo, dopo il video diventato virale nei giorni scorsi, che mostrava una lunga fila di carri militari che erano destinati al trasporto delle salme dagli ospedali della città.

Nella città di Bergamo si sono registrati tanti casi di coronavirus, con l’aumento dei contagi che ha avuto luogo nell’ultima settimana, con un incremento notevole nei decessi, che ha costretto l’utilizzo di mezzi militari. Questa pratica ha fatto molto scalpore nell’opinione pubblica, rilanciata su tutti i media nazionali.

A causa del non rallentamento dei nuovi casi e di altri decessi, è stato nuovamente richiesto l’aiuto militare nella città di Bergamo, con i carri utilizzati per togliere le bare dagli ospedali, per mancanza di spazio nella camera mortuaria. Nella giornata di ieri si sono registrate 88 vittime nella città di Bergamo, con il sindaco Giorgio Gori che ha chiesto la collaborazione nazionale per la gestione dell’emergenza.