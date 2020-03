Coronavirus, in Cina zero nuovi contagi, ma ancora non si ritorna in strada

La Cina al momento è uno dei Paesi al mondo con meno nuovi casi positivi di coronavirus, con il contagio che è passato a livello globale e che sta avanzando rapidamente in Europa e negli Stati Uniti. Da alcuni giorni le notizie che arrivano dalla Cina parlano di un azzeramento dei nuovi contagi e quelli contati come positivi sono stati definiti di “ritorno”, cioè di persone che arrivano da fuori il territorio cinese. C’è da chiarire, però, che le misure restrittive in Cina sono ancora in atto, non si è tornati alla produzione e le Regioni più colpite, come quella dell’Hubei, è ancora ferma, da gennaio, dopo aver creato le condizioni per il rallentamento dei contagi.

Quello che il mondo si chiede è cosa accadrà quando le persone torneranno alla loro vita normale. In Italia c’è già l’esempio di Vo’ Euganeo, dove è stata adottata una tecnica di contenimento simile alla Corea del Sud, unita anche alla quarantena in casa, che ha visto per alcuni giorni l’azzeramento dei contagi, per poi tornare con un nuovo caso positivo appena le misure si sono fatte meno restrittive, con le persone in strada.

Salgono i casi in Corea del Sud

Ci sono nuovi casi in Corea del Sud, con i casi attualmente positivi che passano a 147, mentre nella giornata di giovedì erano meno di 90. I deceduti in Corea del Sud sono 100, con otto nuovi casi nelle ultime ore.

Primi due morti anche a Singapore, la città asiatica che era rimasta con pochi contagi dall’inizio dell’epidemia in Cina, riuscendo ad arginare il virus e non farlo avanzare all’interno del proprio territorio.