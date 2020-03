Coronavirus, lunghe code davanti ai supermercati a Milano

Questa mattina sono segnalate a Milano lunghe code davanti ai supermercati, come era accaduto anche nella giornata di ieri, dopo gli annunci della Regione Veneto, la quale ha vietato l’apertura di alimentari e market nei giorni festivi, creando ancora più confusione tra i cittadini. L’Esselunga di via Fuchè è uno di quelli con maggiore fila indiana da parte dei cittadini, con le prime code davanti al supermercato che sono iniziate alle ore 6.30 del mattino.

Il Governo ha cercato di chiarire che non intende ridurre l’orario di apertura dei supermercati ed alimentari, nonostante le richieste della Lombardia a riguardo. Su questo tema ci sono due correnti di pensiero, c’è chi vorrebbe un’apertura più lunga dei supermercati, come accade in alcuni Paesi del Nord Europa, con aperture fino a tarda notte, per cercare di diluire le persone e non creare folle fuori dai locali.

A Milano la maggior parte dei supermercati chiude alle 20, per questo i cittadini affollano dalle prime ore del mattino i locali, con il picco atteso dalle ore 8, quando la maggior parte dei residenti sarà in fila indiana davanti al negozio, con l’entrata che è a scaglioni, per evitare che troppe persone si ritrovino all’interno.

Per ora non sono segnalati episodi simili in altre città italiane, con alcune che lasciano aperti anche i mercati rionali, dove le persone possono accedere in maniera libera, senza mettersi in fila.