Coronavirus, posti di blocco a Roma, chiusi i litorali. Militari a Milano

Da oggi ci saranno dei posti di blocco a Roma, come ha annunciato la sindaca Raggi nella giornata di ieri, per evitare spostamenti non consentiti alla popolazione. Inoltre nel weekend saranno chiusi tutti gli stabilimenti ed i litorali romani, per evitare che ci siano persone che possano andare al mare, vista la giornata soleggiata.

La sindaca di Roma è stata immortalata anche in alcuni parchi della Capitale, dove si è recata per accertarsi di alcune segnalazioni di assembramenti di persone.

Militari a Milano

Ci sono i primi militari a Milano, come era stato richiesto dal governatore Fontana, che ha sentito anche il capo dello Stato per chiedere aiuti dell’Esercito nei controlli sugli spostamenti. Questo per evitare degli assembramenti in parchi e giardini, che sono stati chiusi, nonostante l’attività fisica sia consentita, purché svolta vicino casa.