Coronavirus, oltre 275mila casi nel mondo

Sono in aumento i casi da coronavirus sia in Italia che nel mondo, mentre in Cina i nuovi positivi sembrano andare in discesa e verso una stabilizzazione, anche se nella Regione dell’Hubei la circolazione è ancora limitata e le misure prese dal governo cinese sono ancora in atto.

Oltre 11mila morti nel mondo ad oggi, con l’Italia che resta il Paese più colpito dal coronavirus, con 4mila deceduti, quasi mille in più dell’intera Cina. Le misure restrittive sono state introdotte anche in Germania, con la Baviera che è stata chiusa nella giornata di ieri e con l’allargamento di tali misure che è atteso per il weekend.