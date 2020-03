Pensioni anticipate al 26 marzo: le linee guida e l’ordine alfabetico

I pagamenti delle pensioni alle Poste saranno disponibili dal prossimo 26 marzo fino al 1 aprile, come stabilito dal Governo, per evitare gli assembramenti di persone che si recano all’ufficio postale per riscuotere la mensilità.

Si ricorda che chi è titolare di una carta di credito Bancoposta o Carta Libretto, potrà riscuotere la pensione direttamente dagli ATM preposti. Anche i possessori di PostePay Evolution potranno ricevere i pagamenti sulla carta ed andare a ritirare all’ATM Postamat.

Divisioni per ordine alfabetico

Per chi andrà a ritirare la pensione in contanti, non tutte le persone dovranno andare il 26 marzo, con delle divisioni per diluire la folla per ordine alfabetico. Il 26 marzo potranno ritirare la pensione i cittadini dalla A alla B, dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.