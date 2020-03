Terremoto, forte scossa in Grecia, avvertita anche in Italia

Una forte scossa di terremoto è stata rilevata in Grecia, con gli effetti che sono arrivati anche nella zona Sud d’Italia, in alcuni paesi della Calabria e della Puglia, dove la gente ha avvertito il movimento. Come è stato rilevato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, l’intensità del terremoto è stata di 5.9 di magnitudo. Una scossa, dunque, molto forte, che ha portato in strada molti cittadini, spaventati dagli effetti del terremoto.

La scossa è avvenuta alle ore 00.49 locali, quando in Italia era l’1.40, nella costa nordovest della Grecia. La profondità della scossa è di 14 chilometri. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose da parte delle autorità della Grecia, che sono al lavoro per verificare la situazione.