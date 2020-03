Viminale, ieri controllate 222mila persone, 10mila denunciate

Il Viminale ha comunicato i numeri dei controlli per contenere l’emergenza da coronavirus, con le forze dell’ordine e l’esercito che sono impegnate in tutta Italia per garantire le ordinanze del Governo. Sono 9.888 le persone che sono state denunciate dalla polizia per violazioni dell’ordinanza, mentre 260 sono state denunciate per false dichiarazioni.

Dall’inizio dei controlli sono state controllate 1.650.644 persone, delle quali 70.973 sono state denunciate dalle autorità. I dati sono stati forniti direttamente dal ministero dell’Interno. Nelle ultime ore sono stati disposti dei posti di blocco a Roma per evitare che la gente uscisse di casa senza motivo.

Controllati i negozi

Sono stati effettuati controlli anche per i negozi: su 91mila controllati ci sono state 104 denunce e 19 attività che sono state bloccate.