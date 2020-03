Coronavirus, 12 persone del Dipartimento della Protezione Civile positive. Borrelli negativo

Sono 12 le persone all’interno del Dipartimento della Protezione Civile che sono risultate positive al coronavirus. Si tratta di persone che lavorano a via Vitorchiano, nella zona nord di Roma, dove c’è la sede della Protezione Civile per l’emergenza Covid-19 e da dove si prendono le decisione. Negativo il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che presiede la task force per l’emergenza coronavirus.

Ora le 12 persone positive sono in quarantena ed in auto-isolamento domiciliare. Per ora Borrelli ha smentito ogni tipo di problematica organizzativa: al lavoro a via Vitorchiano ci sono 550 persone, con 350 che operano in prima linea per l’emergenza coronavirus.