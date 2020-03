Coronavirus, aumentano i morti in Spagna

Crescono i decessi in Spagna, con il premier Pedro Sanchez che ha parlato alla Nazione, chiedendo di rimanere in casa, per contrastare l’emergenza da coronavirus. “I casi aumenteranno nei prossimi giorni, stanno arrivando giorni critici”, queste le parole del premier spagnolo, che ha evidenziato come le persone in ospedale siano il problema più grande a livello numerico.

La Spagna fa ogni giorno tra i 15mila ed i 20mila test per coronavirus, un numero alto, molti di più di quanti se ne fanno in Italia. Sono 355.000 i test comprati dal governo spagnolo per mettersi al riparo da eventuali mancanze di dispositivi.

In Regno Unito oltre 5mila casi

Sono oltre 5mila i casi da coronavirus nel Regno Unito, come è stato riferito nella ultime ore. I decessi sono ancora sotto le 500 unità, in numero minore rispetto ad altri Paesi europei, dove il contagio è avanzato più velocemente.