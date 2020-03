Coronavirus, Codici ATECO attività ritenute essenziali [lista non ufficiale]

Il premier Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività non essenziali, ma senza dare comunicazione di quali aziende potranno continuare a produrre nella giornata di lunedì e quali dovranno rimanere chiuse.

Queste sono le attività che sono considerate essenziali ai fini del codice ATECO, si tratta di una lista che non è stata, però, formalizzata dal Governo, ma che risultava già pubblicata dai canali istituzionali in questa forma. Possibile modifiche in quella resa nota in merito all’emergenza coronavirus sono dunque possibili.