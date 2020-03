Coronavirus, divieto di spostamento per le persone dal Comune in cui si trovano

Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza nel quale si proibisce lo spostamento delle persone dal Comune in cui si trovano, salvo casi di emergenza. Il decreto è in vigore dal 22 marzo e prevede il presidio delle forze dell’ordine e riguarda spostamenti con mezzi pubblici e privati.

“Allo scopo di contrastare la diffusione del COVID-19, è fatto divieto per le persone fisiche di trasferirsi e spostarsi in un altro Comune da quello in cui si trovano, salvo che per esigenze lavorative o motivi di salute”, queste le parole all’interno dell’ordinanza, che ha come obiettivo il ripetersi degli spostamenti come avvenuto alcune settimane fa.