Coronavirus, positivo un agente della scorta del premier Conte

Risultato positivo al tampone un agente della scorta del premier Conte, con la notizia che è stata diffusa da Palazzo Chigi, spiegando che l’uomo non ha avuto contatti recenti con la presidenza del Consiglio. Inoltre è stato comunicato che nei giorni scorsi il premier Conte si era sottoposto al tampone, risultando negativo.

Per ora non dovrebbero esserci altre persone contagiate all’interno della scorta di Conte, comunque si fa notare che sono alcuni giorni che il premier non si muove con la sua vettura e che dunque non è venuto a contatto con gli altri componenti della scorta.

Nel mondo solo il principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al coronavirus, oltre alle consorti del premier Sanchez e Trudeau, rispettivamente di Spagna e Canada. Le notizie sulla positività di Bolsonaro, presidente del Brasile, sono state poi smentite dallo stesso leader.