Coronavirus, Supermercati aperti di domenica, lunghe code dalle prime ore del mattino

Continua la confusione in merito alle aperture dei supermercati, con differenti normative a seconda delle Regioni. I supermercati oggi domenica 22 marzo sono aperti in tutta Italia, tranne che in Veneto, dove ne è stata disposta la chiusura nei giorni scorsi. Inoltre nella Regione Emilia-Romagna la chiusura dei supermercati è disposta alle ore 15 di domenica.

A Milano dalle prime ore del mattino si sono segnalate code in fila indiana davanti ai più importanti locali di vendita di alimentari, tra i più frequentati l’Esselunga ed il Carrefour, con alcuni supermercati che consentono la spesa 24 ore su 24, ma sono delle eccezioni nella provincia. Già nei giorni scorsi c’erano stati episodi di caos davanti ai supermercati, con molta gente che affollava i locali in alcuni centri di Milano. Sono state segnalate code per un’ora e mezza in alcuni centri commerciali della città milanese.

Molte persone sono uscite in coppia, nonostante le richieste da parte del Governo, anche per motivi logistici: spesso una spesa per una settimana va trasportata in due persone e per questo si vedono molte coppie in coda.