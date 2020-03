Decreto Conte, quali attività trovare sicuramente aperte lunedì

Il premier Conte ha annunciato provvedimenti molto restrittivi nella serata di ieri, ma ancora non è stato presentato il decreto formale, dunque ancora non si ha certezza su quali attività trovare aperte. Per gli imprenditori e le aziende, in questo articolo sono presenti i Codici ATECO delle attività definite “essenziali” dalle istituzioni, una lista che potrebbe subire modifiche nel Decreto per l’emergenza coronavirus, ma che è una base da cui partire per capire chi può lavorare e chi no.

Fino al 3 aprile resteranno chiuse diverse attività, dopo l’ordinanza dell’11 marzo che chiudeva i negozi ed i locali commerciali come ristoranti, bar e pizzerie. Nella Regione Lombardia queste misure (ed altre più restrittive) sono state prese fino al 15 aprile.

Cosa resterà aperto da lunedì

Sicuramente avremo queste categorie di locali aperti al pubblico:

Supermercati, alimentari, negozi di beni di prima necessità

Benzinai e pompe di benzina self service

Farmacie e Parafarmacie

Edicole

Tabaccherie

Radio, televisioni, siti di informazione

Queste sono le attività che sicuramente saranno aperte dalla prossima settimana. Inoltre si può presupporre che anche tutte le attività correlate alla produzione agricola, al trasporto ed alla riparazione e manutenzione rimarranno aperte. Tutto quello che è necessario per l’alimentazione ed i sistemi sanitari dovrà rimanere aperto.