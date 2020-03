Dybala positivo al coronavirus. Contagiati anche Paolo Maldini ed il figlio

Paulo Dybala è risultato positivo al coronavirus, come ha comunicato lui stesso sui social network. “Sto bene”, ha scritto su Instagram, spiegando che anche la compagna Oriana è risultata positiva. I primi casi della Juventus erano stati Rugani e Matuidi nei giorni scorsi, ma per gli stretti contatti tra i giocatori il tampone è stato effettuato anche agli altri giocatori.

Anche Chiellini si è sottoposto al tampone ed i risultati dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore. Non è stato spiegato come mai ci è voluto tutto questo tempo per effettuare i tamponi, visto che di norma le risposte arrivano entro le 6 ore.

Positivo anche Maldini

Paolo Maldini ed il figlio sono risultati positivi al coronavirus, come comunicato dalla famiglia. Sono entrambi in buone condizioni. Maldini è direttore dell’area tecnica del Milan, mentre il figlio Daniel gioca in primavera.