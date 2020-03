Ponte di Genova illuminato col tricolore: le prime immagini

In piena emergenza da coronavirus il nuovo Ponte di Genova è quasi pronto, con la Regione Liguria che ha diffuso le prime immagini del ponte illuminato con il tricolore. Una scelta estetica voluta dall’architetto Renzo Piano, che ha lavorato sul progetto del nuovo ponte e che simboleggia l’unità del Paese nella ricostruzione, avvenuta in tempi record.

Il progetto è partito in tempi rapidi, con l’istituzione di un commissario straordinario, individuato nella persona del sindaco di Genova, Bucci, per velocizzare le pratiche burocratiche e permettere la realizzazione in meno di un anno. Dopo mesi di lavoro il ponte è già in piedi e ieri sera è stato illuminato con le luci tricolori.

In piena emergenza da coronavirus si tratta di una notizia positiva, nonostante ora con la chiusura dei cantieri in tutta Italia, predisposta nelle ultime ore, i lavori potrebbero rallentarsi.