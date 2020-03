Cio, possibile un rinvio delle Olimpiadi 2020. Il Canada non manderà gli atleti

Possibile un rinvio delle Olimpiadi 2020, per la prima volta il Comitato Olimpico prende in considerazione questa ipotesi. Si è tenuta una riunione straordinaria dei vertici del Cio, dove è stato proposto il rinvio di Tokyo 2020 e comunque si afferma la necessità di una soluzione entro un mese.

“Il Cio, in coordinamento con le autorità giapponesi, inizierà delle discussioni approfondite sulla situazione delle Olimpiadi 2020, valutando anche il possibile rinvio. La conclusione degli approfondimenti arriverà entro quattro settimane”, queste le parole del Comitato Olimpico, che esclude la cancellazione delle Olimpiadi: “Non è all’ordine del giorno”.

Il Canada non manderà gli atleti

Il governo canadese ha deciso di non inviare i suoi atleti per le Olimpiadi 2020, proponendo un rinvio al 2021 per il regolare svolgimento degli eventi sportivi, in sicurezza dall’emergenza Covid-19.