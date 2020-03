Cnn: “L’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono”

Come riportato dalla CNN il governo italiano avrebbe chiesto aiuto al Pentagono per ricevere assistenza e mascherine da utilizzare contro il coronavirus. La notizia è arrivata da un dirigente del Pentagono, che non ha voluto rivelare la sua identità, ma che ha riferito alla CNN che il governo italiano ha fatto delle richieste al capo del Pentagono, Mark Esper, per ottenere delle forniture mediche, come mascherine e respiratori.

I primi aiuti all’Italia sono arrivati dalla Russia e da Cuba, con alcuni medici che sono stati chiamati dal Governo e che saranno impiegati all’ospedale di Cremona. Sono in arrivo a Pratica di Mare due aerei dalla Russia, che porteranno mascherine, ventilatori polmonari e tute protettive.