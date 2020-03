Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 23 marzo: oltre 6mila morti, 63.927 contagiati

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fornito i dati quotidiani in riferimento all’epidemia da coronavirus. I guariti di oggi sono 408, il numero dei positivi di oggi è 3780, sono 50.418 i casi attualmenti positivi e dall’inizio dell’epidemia sono 63.927. Sono 3.204 in terapia intensiva. I decessi di oggi sono 602, che portano il totale a 6.077.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 50.418 (+3.780)

• Deceduti: 6.077 (+601)

• Guariti: 7.432 (+408)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.204 (+195)



Totale casi: 63.927 (+4.789, +8,1%) — YouTrend (@you_trend) March 23, 2020

In Lombardia 320 decessi

La Regione Lombardia ha comunicato nel pomeriggio il numero dei decessi della giornata, pari a 320 persone. In calo rispetto al numero fornito ieri, di 360 persone. Si tratta di un trend che sembra in calo, ma non è possibile trarre conclusioni in poche ore e sono necessari almeno alcuni giorni di osservazione dei dati in arrivo dalle province.

Gallera: “Stiamo requisendo degli alberghi dove metteremo le persone che vengono dimesse e con i medici li accompagneremo nell’ultima fase”, queste le parole dell’Assessore al Welfare della Lombardia.

Calabria: 292 positivi

Sono 19 le persone trovate positive nella giornata di oggi in Calabria, che si vanno ad aggiungere a quelle già censite nei giorni scorsi. Il totale delle terapie intensive è di 20 in tutta la Regione.

#Coronavirus: in #Calabria 292 positivi, 19 in più di ieri. Ad oggi effettuati 3.144 tamponi. In rianimazione 20 pazienti — Tg La7 (@TgLa7) March 23, 2020

Oms: “La pandemia sta accelerando”

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha fornito gli ultimi rapporti sul Covid-19, tramite il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Nei primi 67 giorni ci sono stati 100mila contagi, poi sono stati necessari 11 giorni per arrivare a 200mila e solo 4 giorni per arrivare a 300mila”.