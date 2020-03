Coronavirus, Conte: “Ci attendono giorni impegnativi”. Confindustria: “Perdite per 100 Mld al mese”

Il presidente del Consiglio ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, dopo il varo del nuovo DPCM sulla chiusura delle attività (qui l’articolo con il PDF delle attività che potranno rimanere aperte). Conte ha annunciato settimane difficili per il contrasto del coronavirus, con il picco dei contagi che ancora non è stato registrato, contrariamente a quanto era stato stimato nelle scorse settimane. “Le scelte prese sono sempre molto ponderate, è in gioco la tenuta economica del Paese”, queste le parole di Conte, annunciando le nuove misure restrittive.

Lieve calo dei decessi

Nei dati forniti nella serata di ieri si è mostrato un lieve calo nei decessi, che sono scesi poco sopra le 600 unità, mentre due giorni fa avevano raggiunto quasi le 800 in un giorno.

Confindustria: perdite per 100 miliardi al mese

Confindustria ha manifestato il proprio dissenso sulla decisione di chiudere tutte le aziende: “Si considerino le priorità per le imprese”, spiegando che con questa situazione sono attese perdite fino a 100 miliardi al mese. Scontro con i sindacati per il DPCM varato, con la possibilità di uno sciopero generale nei prossimi giorni, come annunciato da Cgil-Cisl-Uil. Per Confindustria c’è il rischio di un fallimento del 70% del settore produttivo, se si dovesse continuare con la chiusura per altro tempo.