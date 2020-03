Germania, Merkel in quarantena dopo contatto con positivo al Covid-19

La cancelliera tedesca Angela Merkel osserverà un periodo di quarantena di due settimane, dopo essere entrata in contatto con un medico poi risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riportato la Merkel si sarebbe rivolta al medico per alcune vaccinazioni, ma pochi giorni dopo lo stesso sarebbe risultato positivo.

Sarebbe stato effettuato anche un tampone per la leader della CDU, il cui esito ancora non è stato reso noto al pubblico.

Aumentano i contagi in Germania

Il numero dei contagi è in aumento sul territorio tedesco, con la cancelliera che ha già parlato alla Nazione ed iniziato un piano da 350 miliardi di euro per sollevare l’economia, dopo il lockdown che è ora imposto in Baviera e che potrebbe presto arrivare anche nelle altre regioni. Intanto si chiede alla popolazione di “ridurre al minimo i contatti, per rallentare la diffusione”.