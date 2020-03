Germania, negativo il primo tampone per Angela Merkel

È negativo il primo tampone effettuato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo essersi posta in auto-isolamento per aver avuto contatti con un medico poi risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Il test in tutto il mondo viene effettuato due volte, deve risultare positivo entrambe le volte per poter dichiarare il paziente contagiato da coronavirus. Questo standard è quello predisposto dall’Organizzazione mondiale della Sanità e richiede dalle 4 alle 6 ore per l’analisi di un tampone.

La Germania prende sei pazienti italiani

Il governo tedesco ha autorizzato lo spostamento di sei pazienti italiani, malati di Covid-19, in strutture ospedaliere tedesche. Lo stesso sta avvenendo per dei pazienti francesi, che sono spostati in strutture in Lussemburgo, Olanda e Germania, paesi meno colpiti per ora da coronavirus.