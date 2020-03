Coronavirus, New York deserta. Cuomo: “Il virus arriverà all’80% della popolazione” – VIDEO

La città di New York senza auto in circolazione e con poche persone

New York si è svegliata deserta, con poche persone in giro per il centro della città, solitamente pieno di gente e di auto. Solo poche persone sono in giro per le strade centrali, con il lockdown che è attivo da alcune ore ed è consentito uscire solo per effettuare la spesa, come accaduto già in Italia.

Il governatore dello Stato di NY, Andrew Cuomo, ha dichiarato che il lockdown potrebbe andare avanti per mesi e che il virus potrebbe arrivare all’80% della popolazione. Nella città di New York si è registrato il maggior numero di contagi, uno degli Stati più colpiti in America, dopo la California e l’Illinois, dove nelle settimane passate si sono tenute le elezioni per le primarie 2020.