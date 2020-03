Spread Btp-Bund oggi 23 marzo: apertura in lieve aumento

Lo spread Btp-Bund ha aperto in leggero rialzo oggi 23 marzo, oltre i 200 punti base. Nella giornata di venerdì 20 marzo si era fermato sotto la soglia di 200 punti, dopo alcuni giorni di calo, in seguito all’annuncio della Bce di voler immettere sul mercato 750 miliardi di euro in acquisto titoli fino alla fine del 2020. Il tasso dei rendimenti dei titoli di Stato a dieci anni rimane alto, intorno al 2% e molto lontano dai livelli del mese di febbraio, quando stava scendendo sotto quota 1%.

Andamento delle Borse

Le Borse europee hanno aperto in calo, con il Ftse Mib che al momento perde oltre 3 punti percentuali a 15.175 punti, in controtendenza rispetto alla scorsa settimana. Le altre Borse europee sono leggermente positive, per ora non si aspetta un altro lunedì nero come la scorsa settimana.

Rendimento BTP 23 marzo

Per ora i rendimenti dei titoli di Stato si mantengono sui livelli della giornata di venerdì, con quello italiano per i BTP a dieci anni che è a 1,655%, in rialzo ma di poco. Tutti gli altri titoli europei, ad eccezione di quello greco, sono in trend positivo. I titoli tedeschi, svedesi, olandesi e svizzeri si mantengono con tassi negativi, significa che questi Stati riescono a guadagnare emettendo debito. Il rendimento peggiore rimane quello greco, a 2,355%, anche se in calo dopo l’operazione della Bce della scorsa settimana.