Borse in rialzo, Milano apre con un +5%

Le Borse europee hanno aperto in forte rialzo, grazie anche alle misure introdotte dalla Federal Reserve negli Stati Uniti, che hanno calmierato i mercati, portando i benefici anche in Europa. I futures sono tutti in positivo, il che ha fatto subito pensare ad un netto rialzo anche delle Borse europee, mentre quelle americane apriranno tra qualche ora.

Piazza Affari in forte rialzo

Il Ftse Mib ha fatto segnare un +5%. Trend positivo anche per lo spread, che ha aperto in leggero calo a 193 punti base. Positive anche le Borse asiatiche, con l’indice Nikkei che ha terminato la seduta con oltre 7 punti in positivo.

Le misure della Fed

Nelle ultime ore la Fed ha deciso di estendere il Quantitative Easing, rendendo illimitato l’acquisto di titoli di Stato Usa ed i titoli emessi dalle agenzie di mutui. Questo ha portato ad una reazione positiva dei mercati, che si aspettavano un miglioramento delle misure già prese la scorsa settimana, con l’azzeramento dei tassi d’interesse. Il nuovo “bazooka” della Fed ha dato per ora i risultati sperati, con misure simili a quelle prese dalla Bce, che aveva garantito acquisti “illimitati” e “senza limiti” se necessario.