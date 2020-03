Coronavirus, la Cina rimuove le restrizioni dalla regione dell’Hubei

La Cina ha iniziato a rimuovere le restrizioni per il contenimento del contagio dalla regione dell’Hubei, quella più colpita e che comprende la città di Wuhan. Dalla mezzanotte di oggi i cittadini saranno liberi di spostarsi dopo 2 mesi, ma solamente chi è in possesso del codice verde, nello schema messo in atto dal governo cinese, che vede tre colori per identificare i potenziali contagioso. Ci sono anche i colori arancione e rosso, che identificano i positivi e chi è stato probabilmente a contatto con una persona risultata contagiata. La decisione è stata presa dal Comitato locale di prevenzione e controllo, che gestisce l’epidemia da coronavirus.

Wuhan dall’8 aprile

La città di Wuhan tornerà senza restrizioni dall’8 aprile, come pianificato dalle autorità. Chi sarà in possesso del codice verde sul proprio smartphone potrà spostarsi in maniera libera all’interno della città. Nelle ultime 24 ore c’è stato solo un nuovo caso a Wuhan, mentre circa 70 sono stati quelli definiti di “ritorno”.