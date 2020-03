Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 24 marzo: 6.820 morti totali, 69.176 positivi

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto il suo punto stampa quotidiano alle 18 per aggiornare il Paese sulla situazione legata all’emergenza coronavirus. Sono 54.030 i positivi ad oggi, mentre dall’inizio dell’epidemia il numero dei contagiati è di 69.176; 28mila sono in isolamento. I decessi di oggi sono 743, che portano il numero complessivo delle morti a 6.820.

Bollettino Protezione Civile 24 marzo

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 54.030 (+3.612)

• Deceduti: 6.820 (+743)

• Guariti: 8.326 (+894)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.396 (+192)



Totale casi: 69.176 (+5.249, +8,2%) — YouTrend (@you_trend) March 24, 2020

Gallera: “Passi in avanti nelle strutture”

L’assessore al Welfare della Lombardia ha rilasciato le dichiarazioni quotidiane: “Sono stati fatti dei passi in avanti nel miglioramento delle strutture sanitarie. Sono stati creati 30 posti letto in collaborazione con il ministero della Difesa, un ospedale che verrà gestito da medici cubani. L’ospedale di Crema è in grande difficoltà, anche se si è ridotta la pressione sul pronto soccorso, ne arrivano 50-60 al giorno, rispetto alle 100 iniziali”.

Lazio: 94 medici contagiati

Sono 94 i medici contagiati nel Lazio da coronavirus, come comunicato dalla Regione. Sono 84 a Roma, 6 a Latina, 2 a Viterbo e 2 a Frosinone. Si sono effettuati dei test del tampone al personale sanitario, vista l’elevata contagiosità all’interno delle Asl che si è mostrata in altre regioni.

Toscana 21 morti e 238 casi positivi

In Toscana i dati odierni mostrano un aumento dei decessi di 21 unità e di 238 nuovi casi positivi. Sono oltre 3mila i contagiati nella Regione, come comunicato dalle autorità locali.

Borrelli: “10 contagiati per ogni positivo”

Questa mattina il capo della Protezione Civile aveva rilasciato delle dichiarazioni a Repubblica, nelle quali ha spiegato come per ogni contagiato “censito” vi fossero 10 contagiati non presenti nella statistica.