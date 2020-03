Coronavirus, Borrelli: “Ci sono 10 contagiati per ogni positivo accertato”

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha dato ulteriori chiarimenti sul numero dei positivi da coronavirus in Italia. Secondo Borrelli il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è di 600mila unità, nonostante le stime ufficiali parlino di 63mila persone, come comunicato nella serata di ieri.

“C’è un rapporto di un malato nella statistica ogni dieci non presenti che è credibile”, queste le parole di Borrelli, che fanno intendere come i positivi in Italia potrebbero essere molti di più di quelli accertati. Questo spiegherebbe come mai in Italia la mortalità è la più alta al mondo, vicina al 10%, mentre in altri paesi come la Corea del Sud è intorno all’1%.

“Le misure di restrizione che sono state prese due settimane fa cominciano a fare effetto, nei prossimi giorni dovremmo capire come andrà la curva della crescita e se sta calando”, queste le parole del capo della Protezione Civile, che sottolinea come l’Italia supererà la Cina anche per numero di contagiati ufficiali. Al momento la Cina ha circa 80mila contagiati censiti nelle statistiche ufficiali.

Le misure restrittive per le imprese entreranno in vigore da domani, con qui la lista dei codici ATECO per chi potrà continuare la propria attività. Inoltre il Governo sta vagliando nuove sanzioni più incisive per chi viene trovato in violazione delle normative.