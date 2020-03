Coronavirus, conferenza stampa di Conte: sanzioni fino a 3mila euro

Il premier Conte ha annunciato una conferenza stampa alle ore 18.30 per aggiornare la stampa delle nuove misure prese nel Consiglio dei Ministri di oggi. Tra le misure più discusse c’è stata quella legata alle sanzioni per i cittadini che verranno trovati in violazione delle restrizioni che sono state imposte con il DPCM dell’11 marzo scorso. In mattinata era stato ipotizzato anche il sequestro del veicolo, con 2mila euro di multa per i trasghessori.

“Il Decreto Legge riordina la disciplina dei provvedimenti adottati in questa fase emergenziale. Abbiamo adottato i famosi DPCM per specifiche misure, tenendo conto dell’andamento del coronavirus. Si tratta di uno strumento flessibile, per dosare le misure di contenimento in funzione della diffusione del contagio.”

“Con questo DL abbiamo regolamentato i rapporti tra il Governo ed il Parlamento, ogni iniziativa dovrà essere trasmessa ai presidenti delle Camere. Andrò a riferire al Parlamento ogni 15 giorni, in modo che possa seguire le misure adottate per contenere la diffusione del virus”.

“Abbiamo regolamentato i rapporti tra gli interventi del Governi e le Regioni. I presidenti delle Regioni potranno adottare anche provvedimenti e misure restrittive, anche più severe di quelle dell’esecutivo. Rimane la funzione di coordinamento ed omogeneità”.

“Abbiamo introdotto una nuova sanzione da 400 euro a 3mila euro”, ha sottolineato Conte, dichiarandosi soddisfatto della risposta della popolazione.

Aumentano i decessi

Nel bollettino della Protezione Civile di oggi 24 marzo c’è stato un aumento dei decessi di quasi 100 persone rispetto alla giornata di ieri (743 morti), portando il numero di morti vicino ai 7mila totali dall’inizio dell’epidemia.

Zero contagi a Codogno

Segnalato l’azzeramento dei contagi a Codogno, epicentro iniziale del coronavirus e dove nella giornata di oggi non sono stati segnalati nuovi positivi. Nella giornata di ieri era stato dimesso e negativo Mattia, il “paziente 1” che aveva contratto per primo il coronavirus. Complessivamente sono 268 le persone positive a Codogno, su un totale di 16mila abitanti.