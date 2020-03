Coronavirus, Goldman Sachs: “Pil Italia -11% nel 2020”

Oggi sono stati pubblicati gli scenari dell’istituto finanziario Goldman Sachs per i Pil dei principali Paesi europei nel 2020, tutti molto negativi, anche spesso rispetto alla scorsa settimana, quando era stato stimato per l’Italia un -3,4%.

Pil al -11,6% nel 2020

Secondo la nuova stima il Pil italiano calerà di undici punti percentuali nel 2020, con un aumento del deficit, che salirà al 10% del Pil (in manovra di Bilancio era al 2,2%). In queste stime europee l’Italia è l’economia che andrà peggio nel 2020, anche paragonando la ripresa del 2021, che non è sufficiente per riprendere i livelli attuali.

Stime Europa

Per gli altri Paesi europei si stima una perdita del Pil meno grave rispetto a quella italiana, con la Francia e la Germania che potrebbero essere quelle meno colpite a livello economico, con una perdita “solo” del 7,4% per la prima e dell’8,9% per la seconda. Meglio anche l’economia britannica, che è data in calo del 7,5%. Nella ripresa del 2021, per l’Italia è dato un Pil a +7,9%, che non consentirebbe di riprendere tutti gli 11 punti persi nel 2020. Stime migliori per gli altri Paesi, che nel 2021 riprenderebbero lo stesso livello attuale.