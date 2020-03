Coronavirus, Guido Bertolaso è risultato positivo

Guido Bertolaso è risultato positivo al Covid-19, dandone comunicazione su Facebook. “Sapevo a cosa andavo incontro quando ho accettato l’incarico, non potevo non rispondere alla chiamata del mio Paese”, queste le parole del commissario per la Lombardia, al lavoro sul nuovo complesso a Milano Fiera per volontà del governatore Attilio Fontana. Anche i collaboratori di Bertolaso sono attualmente in isolamento per il periodo di quarantena.

Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma… Pubblicato da Guido Bertolaso su Martedì 24 marzo 2020