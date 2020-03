Coronavirus, nuove sanzioni: 2mila euro di multa e sequestro del veicolo

Il Governo sta vagliando nuove sanzioni per chi verrà trovato fuori dalla sua abitazione senza una motivazione valida. Ci saranno 2mila euro di multa ed il sequestro del mezzo con il quale ci si sta spostando, auto o moto. Inoltre verranno utilizzati i droni per il controllo della popolazione ed identificare chi sta violando le norme, oltre che a monitorare i cittadini che sono risultati “positivi” al coronavirus e sono costretti all’isolamento domiciliare. Queste nuove sanzioni arrivano dopo alcuni giorni dove le denunce erano in aumento per violazioni dalle norme. Sono quasi 100mila le denunce per violazioni, con 2 milioni di veicoli controllati. Nelle ultime ore è stato pubblicato dal Viminale il nuovo pdf per l’autocertificazione, si tratta del terzo cambiamento in pochi giorni.

Utilizzo dei droni

L’Enac (Ente nazionale di controllo del volo) ha dato via libera all’utilizzo dei droni per il monitoraggio della popolazione. Si tratta del primo provvedimento simile in Italia, mentre a Wuhan era già stato utilizzato, con i droni che avvertivano i cittadini sprovvisti di mascherina. Fino al 3 aprile la polizia locale potrà utilizzare droni fino a 25 chilogrammi per il controllo dei cittadini.