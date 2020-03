Coronavirus, nuovo modulo per l’autocertificazione [pdf]

Il Viminale ha cambiato per la terza volta il modulo per l’autocertificazione, necessario per uscire di casa e dove vanno indicate le motivazioni per lo spostamento. Ci si può spostare per motivi di lavoro, di necessità, come il fare la spesa, o di salute.

Sanzioni per chi verrà trovato fuori dalla propria abitazione senza motivo e per questo è necessario compilare il modulo, che indica i motivi per i quali ci si sta spostando. La sanzione è di 2000 euro con il sequestro del mezzo, auto o scooter che sia. Si potranno utilizzare anche i droni per utilizzare gli spostamenti e gli assembramenti, come ha comunicato il Viminale. Rimane il discorso della privacy, che il Governo vuole garantire, cercando però di limitare gli spostamenti delle persone.

Il PDF del modulo di autocertificazione download