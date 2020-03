Coronavirus, Spagna: oltre 500 morti in un giorno. 30mila contagiati in Germania

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo e specialmente in Europa, con i casi in Spagna in netto aumento e con una velocità che risulta superiore a quella avuta in Italia. Solo nelle ultime 24 ore sono morte oltre 500 persone, in un trend in aumento sui decessi. I contagiati in Spagna hanno superato i 35mila casi, con il caso anche della vicepresidente del Governo che è stata ricoverata in terapia intensiva, mentre il premier Sanchez rimane per ora negativa al tampone, nonostante la sua compagna sia positiva.

30mila contagiati in Germania

In Germania sono 30mila i contagiati rilevati e 123 morti finora. Un bollettino meno grave rispetto ad altri Paesi europei, come Italia, Spagna e Francia, che hanno un numero di casi e di morti superiore.