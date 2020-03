Giappone, Olimpiadi rinviate al 2021

L’annuncio è arrivato dal premier giapponese Shinzo Abe, dopo alcuni giorni di discussione all’interno del Comitato Olimpico Internazionale e la presa di posizione di alcuni Paesi, come il Canada, che aveva dichiarato di non voler inviare i propri atleti a Tokyo. Le Olimpiadi 2020 non si terranno, sono state rinviate al 2021 per l’emergenza coronavirus.

L’accordo tra il premier Shinzo Abe ed il Cio è arrivato in giornata, con il governo giapponese che ha chiesto ufficialmente il rinvio al prossimo anno. Il premier Abe ha già comunicato che il Cio è d’accordo “al 100%”. Questa decisione è stata presa “per salvaguardare la salute degli atleti”, vista l’emergenza coronavirus. Nelle ultime ore il Cio si era espresso, chiedendo una decisione in quattro settimane, ma con il Canada che aveva già annunciato di non voler partecipare.