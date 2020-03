Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 25 marzo: 7.503 morti, 74.386 positivi totali

La conferenza stampa di oggi è stata presieduta da Luigi D’Angelo, direttore operativo della Protezione Civile, al posto di Angelo Borrelli, in isolamento dopo aver manifestato degli stati febbrili. Inizialmente era stata sospesa la conferenza stampa delle 18, mentre poco fa è arrivata la conferma da parte delle autorità. Nella giornata di oggi c’è stata la riapertura del Parlamento, con una seduta pomeridiana dove alcuni esponenti del Governo hanno riferito sull’operato in merito del contrasto e della gestione del Covid-19 ed è attesa sempre per le 18 la dichiarazione in Aula del premier Giuseppe Conte.

Bollettino Protezione Civile 25 marzo

Sono 57.521 i casi attualmente positivi, con un aumento di 683 morti nella giornata di oggi, portando il numero complessivo dei decessi a 7.503. Il numero complessivo dei positivi dall’inizio dell’epidemia è di 74.386.

🔴 #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18



• Casi attuali: 57.521 (+3.491)

• Deceduti: 7.503 (+683)

• Guariti: 9.362 (+1.036)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.489 (+93)



Totale casi: 74.386 (+5.210, +7,5%)

La Spagna supera i numeri della Cina

Anche la Spagna ha superato il numero di decessi della Cina, con le ultime 738 morti tra la giornata di 24 e 25 marzo, portando a 3.434 il numero complessivo.

31 medici morti per coronavirus

Sono saliti a 31 i medici morti dall’inizio dell’epidemia, con il bilancio che si è aggravato nelle ultime ore, con due nuovi decessi: una dottoressa di Napoli ed un medico della provincia di Bergamo.

Onu: “Umanità minacciata”

Le Nazioni Unite hanno parlato delle possibili conseguenze legate all’emergenza coronavirus: “Covid-19 è una minaccia per l’intera umanità”.

Bonafede: “15 detenuti positivi”

Durante il Question Time alla Camera, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha riferito di 15 detenuti trovati positivi al coronavirus.

Fontana: “In Lombardia misure per altri 10 giorni”

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato una dichiarazione sulle misure restrittive adottate in Regione, con un rinvio di altri 10 giorni per la possibile fine della quarantena: “Le misure restrittive andranno avanti per almeno altri dieci giorni”.